Актриса Анна Хилькевич рассказала, как пыталась увеличить грудь заклинаниями

Актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по роли Маши Беловой из "Универа", в детстве пыталась увеличить грудь с помощью "магии". Она рассказала "Газете.ru", что в девятом классе из-за комплексов она купила себе лифчик пуш-ап, за который её высмеял одноклассник. Из-за комплексов будущая актриса начала искать способ добиться пышных форм.

"Прихожу в школу, и вдруг мой одноклассник на весь класс как заорёт: "Смотрите, у Хилькевич сиськи за ночь выросли!" Он подбежал ко мне и, ткнув пальцем в лифчик, снова опозорил меня на весь класс, выкрикнув: "Да они поролоновые!" Это было ужасно", — признаётся Хилькевич.

Актриса говорит, что в то время перепробовала множество средств, пытаясь увеличить данные природой формы. Среди них поедание капусты, втирание специальных мазей и "прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди". Эти методы не помогли. А уже после окончания университета Хилькевич решилась на пластическую операцию, об этом актриса не жалеет.