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19 октября, 14:17

Власти Воронежской области заявили, что оперативная обстановка не вызывает угроз для населения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил местному правительству сформировать оперативный штаб по реализации указа президента Владимира Путина о введении "среднего уровня реагирования" в приграничных регионах России. Об этом информирует в телеграмм-канале Правительство Воронежской области. Первое заседание штаба состоится в четверг, 20 октября.

"На текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", — говорится в сообщении региональных властей.

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Ранее президент подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, там появятся штабы теробороны. А в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, Путин поручил ввести режим повышенной готовности.

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ТАСС / Александр Рюмин

Марина Калегина

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