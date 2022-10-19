Власти Воронежской области заявили, что оперативная обстановка не вызывает угроз для населения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил местному правительству сформировать оперативный штаб по реализации указа президента Владимира Путина о введении "среднего уровня реагирования" в приграничных регионах России . Об этом информирует в телеграмм-канале Правительство Воронежской области. Первое заседание штаба состоится в четверг, 20 октября.

"На текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", — говорится в сообщении региональных властей.