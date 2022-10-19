Игрок "Санта Фе" показал соперникам своё "хозяйство", чтобы помешать забить мяч
Футболист "Санта Фе" Переа снял трусы на поле, чтобы смутить соперника
Футболист "Санта Фе" Хейссон Переа. Обложка © Twitter / cworswick
Футболист "Санта Фе" Хейссон Переа оголился на радость поклонницам прямо на поле во время игры. Спортсмен решил во что бы то ни стало помешать сопернику, причём способ выбрал самый действенный. Кадры с мачта выложили многие зрители и футбольные фанаты.
Всё произошло на поле между "Санта Фе" и "Хагуарес де Кордоба" на чемпионате Колумбии. Вторые должны были исполнить штрафной на третьей минуте, однако в дело вмешался Переа. В прямом эфире он снял шорты и полностью оголил самую интересную часть тела, совершенно не стесняясь многочисленной аудитории.
И хотя футболист остался совершенно незамеченным арбитром, соперника ему всё же удалось смутить. В итоге игроки "Хагуарес" пробили мимо ворот. Однако даже такой креативный перформанс не смог спасти команду "Санта Фе" — они потерпели поражение со счётом 1:2.
Кстати, ранее спортсменам-геям предложили совершить каминг-аут на ЧМ в Катаре. Экс-нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер признался, что знает звёзд Английской премьер-лиги, которые были к этому очень близки. Однополые отношения в этой стране являются преступлением. По мнению Линекера, футболисты, совершив каминг-аут, могли бы послать миру заметный сигнал.