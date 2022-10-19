Игрок "Санта Фе" показал соперникам своё "хозяйство", чтобы помешать забить мяч

Футболист "Санта Фе" Хейссон Переа оголился на радость поклонницам прямо на поле во время игры. Спортсмен решил во что бы то ни стало помешать сопернику, причём способ выбрал самый действенный. Кадры с мачта выложили многие зрители и футбольные фанаты.

Всё произошло на поле между "Санта Фе" и "Хагуарес де Кордоба" на чемпионате Колумбии. Вторые должны были исполнить штрафной на третьей минуте, однако в дело вмешался Переа. В прямом эфире он снял шорты и полностью оголил самую интересную часть тела, совершенно не стесняясь многочисленной аудитории.

И хотя футболист остался совершенно незамеченным арбитром, соперника ему всё же удалось смутить. В итоге игроки "Хагуарес" пробили мимо ворот. Однако даже такой креативный перформанс не смог спасти команду "Санта Фе" — они потерпели поражение со счётом 1:2.