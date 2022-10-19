Курский губернатор Старовойт не видит необходимости во введении новых ограничений

Губернатор Курской области Роман Старовойт в обращении к жителям заявил, что новые ограничения на передвижение в регионе не вводятся. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"На данный момент новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы, не вводится", — подчеркнул губернатор.