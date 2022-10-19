Курский губернатор Старовойт не видит необходимости во введении новых ограничений
Губернатор Курской области Роман Старовойт в обращении к жителям заявил, что новые ограничения на передвижение в регионе не вводятся. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"На данный момент новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы, не вводится", — подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что указ президента о введении среднего уровня реагирования в приграничных регионах России доведён до Администрации Курской области. Заседание штаба по исполнению распоряжений главы государства состоится 20 октября. На сегодняшний день принятых мер по обеспечению безопасности на территории Курской области достаточно, а на приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим, напомнил глава региона.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Этим же документом в приграничных регионах объявляется "средний уровень реагирования", а в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, — режим повышенной готовности.
ТАСС / Сергей Карпухин