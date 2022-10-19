Прожиточный минимум в РФ может превысить 15 тысяч рублей в 2024 году
Размер прожиточного минимума в России в 2024 году составит, по предварительным данным, 15 049 рублей. Об этом на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, рост, с учётом проведённого с 1 июня повышения, — 13,6%. <...> На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей", — заявил Пудов.
Кроме того, на 16,9% будет увеличен и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении прожиточного минимума в 2023 году на уровне 14 375 рублей.
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