Дума одобрила закон о повышении предельного возраста госслужащих до 70 лет

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет руководителям из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ, продлить при желании предельный возраст нахождения в должности с 65 до 70 лет.

"Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется Правительством РФ, срок гражданской службы с его согласия может быть продлён (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", — указано в пояснительной записке.

Предлагаемое нововведение позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".