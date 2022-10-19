Дума одобрила закон о повышении предельного возраста госслужащих до 70 лет
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет руководителям из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ, продлить при желании предельный возраст нахождения в должности с 65 до 70 лет.
"Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется Правительством РФ, срок гражданской службы с его согласия может быть продлён (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", — указано в пояснительной записке.
Предлагаемое нововведение позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".
Ранее сообщалось, что российские чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую область, будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные около восьми с половиной тысяч рублей.
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