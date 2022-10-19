Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 17:28

Дума одобрила закон о повышении предельного возраста госслужащих до 70 лет

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет руководителям из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ, продлить при желании предельный возраст нахождения в должности с 65 до 70 лет.

"Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется Правительством РФ, срок гражданской службы с его согласия может быть продлён (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)", — указано в пояснительной записке.

Предлагаемое нововведение позволит продлить срок гражданской службы "наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности".

Более 3,5 тысячи российских госслужащих обучили противостоять кибератакам
Более 3,5 тысячи российских госслужащих обучили противостоять кибератакам

Ранее сообщалось, что российские чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую область, будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные около восьми с половиной тысяч рублей.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar