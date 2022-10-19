Кадыров назвал долгожданным решение Путина о военном положении в новых регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале поддержал решение президента России Владимира Путина о введении в четырёх новых регионах РФ военного положения.

"Отличные решения приняты сегодня Верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! Безопасность нашего государства должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. И дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения", — заявил Кадыров.

Глава республики напомнил, что жители этих регионов голосовали на референдумах за то, чтобы Россия смогла защитить их от фашистов. По мнению Кадырова, нужно "стереть с лица земли" киевский режим, "если даже одна пуля полетит в сторону РФ".

"Считаю так: рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдаёт приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку", — добавил Кадыров.