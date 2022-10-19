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19 октября, 15:00

Кадыров назвал долгожданным решение Путина о военном положении в новых регионах

Кадыров поддержал решение Путина о военном положении в новых регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале поддержал решение президента России Владимира Путина о введении в четырёх новых регионах РФ военного положения.

"Отличные решения приняты сегодня Верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! Безопасность нашего государства должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. И дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения", — заявил Кадыров.

Глава республики напомнил, что жители этих регионов голосовали на референдумах за то, чтобы Россия смогла защитить их от фашистов. По мнению Кадырова, нужно "стереть с лица земли" киевский режим, "если даже одна пуля полетит в сторону РФ".

"Считаю так: рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдаёт приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку", — добавил Кадыров.

Решение о военном положении, по словам Кадырова, поддерживают и уроженцы Чечни, которые сейчас находятся на полях сражений в зоне специальной военной операции.

Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах РФ

Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах РФ

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.

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ТАСС / Елена Афонина

Артур Белкин

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