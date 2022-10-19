На Украине прикрыли мошенническую схему вывоза за границу призывников

В Киевской области задержали группу лиц, которые организовали схему по вывозу военнообязанных за границу под видом студентов и волонтёров. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, за 4500–5500 долларов они делали фальшивые документы и отправляли призывников за пределы Незалежной.

"Во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За 4500–5500 долларов США они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтёра", — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что четырём преступникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Трое подозреваемых находятся под стражей.