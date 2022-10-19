Хинштейн призвал ударить по объектам информационной инфраструктуры Украины
Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал ударить по объектам информационной инфраструктуры Украины. Однако он уточнил, что речь не идёт о разрушениях ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность мирных граждан.
"Наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры", — сказал депутат на II Международном форуме цифровой трансформации безопасности государства "Цифротех".
Политик считает наиболее важным разрушение системы управления в сравнении с ударами по объектам Минобороны, "учитывая исключительную технологичность военных действий" противника. По его мнению, любая информационная война должна состоять не только из обороны, но и из нападения.
Кроме того, Хинштейн предупредил о гораздо более серьёзных последствиях при гибридной войне в онлайн-формате. Он указал, что роль и вклад цифровой и IT отраслей в эту победу просто колоссален. Депутат добавил, что вопрос с дипфейками уже на повестке законодательных инициатив комитета Госдумы, который начал подготовку к работе над ними.
Как писал Лайф, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжались и вчера, 18 октября. При этом советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам ПВО Украины.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы