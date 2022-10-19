Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал ударить по объектам информационной инфраструктуры Украины. Однако он уточнил, что речь не идёт о разрушениях ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность мирных граждан.

"Наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры", — сказал депутат на II Международном форуме цифровой трансформации безопасности государства "Цифротех".

Политик считает наиболее важным разрушение системы управления в сравнении с ударами по объектам Минобороны, "учитывая исключительную технологичность военных действий" противника. По его мнению, любая информационная война должна состоять не только из обороны, но и из нападения.