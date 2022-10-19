Сенатор Косачёв назвал главную цель введения разных уровней реагирования в регионах РФ
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил Лайфу, что уровень повышенной готовности в части регионов ЦФО и ЮФО и "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России объявлены для усиления безопасности, поэтому никаких оснований для паники нет.
Сенатор Косачёв объяснил цель введения ограничений в ряде российских регионов. Видео © LIFE
"Все решения президента нацелены исключительно на решение одной задачи — повысить защищённость граждан РФ, принять дополнительные меры для обеспечения безопасности России как государства. Я уверен, что никаких дополнительных сложностей не возникнет, ситуация в каждом случае будет носить конкретный прикладной характер", — сказал парламентарий.
Косачёв считает также, что ограничений на передвижения между регионами из-за указа президента не будет. Вместе с тем сенатор допустил введение новых мер в субъектах в соответствии с ситуацией.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Этим же документом в приграничных регионах объявляется "средний уровень реагирования", а в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, — режим повышенной готовности.
LIFE