Сенатор Косачёв назвал главную цель введения разных уровней реагирования в регионах РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил Лайфу, что уровень повышенной готовности в части регионов ЦФО и ЮФО и "средний уровень реагирования" в приграничных регионах России объявлены для усиления безопасности, поэтому никаких оснований для паники нет.

Сенатор Косачёв объяснил цель введения ограничений в ряде российских регионов. Видео © LIFE

"Все решения президента нацелены исключительно на решение одной задачи — повысить защищённость граждан РФ, принять дополнительные меры для обеспечения безопасности России как государства. Я уверен, что никаких дополнительных сложностей не возникнет, ситуация в каждом случае будет носить конкретный прикладной характер", — сказал парламентарий.