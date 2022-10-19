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19 октября, 14:54

"Стеснялась белой кожи": Юлия Снегирь рассказала, как её обзывали одноклассники

Актриса Снегирь рассказала, как съёмки в "Воланде" помогли ей справиться с комплексами

Актриса Юлия Снегирь рассказала о своих школьных комплексах. В детстве она была худой, из-за чего ей дали прозвище, взятое из популярного тогда бразильского телесериала.

"Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли худышкой. В честь неё мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи", поделилась она в интервью "Газете.ру".

Справиться с комплексами актриса смогла только во взрослом возрасте, поучаствовав во множестве проектов. Помогли ей в том числе и съёмки в фильме "Воланд", где Снегирь сыграла Маргариту.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Шандрыголов

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