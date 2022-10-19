Травмоопасны и противопоказаны: Врач предупредил о вреде горчичников и банок при лечении ОРВИ

Далеко не все народные способы лечения простуды могут помочь человеку выздороветь. Помимо чудодейственного эффекта они также могут грозить серьёзными последствиями, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Так, например, горчичники крайне опасны при высокой температуре, а банки могут даже травмировать кожу.

"Они способны увеличить температуру тела, что рискованно при уже высокой температуре. Банки травмоопасны, особенно если их ставит неопытный человек. Обе эти процедуры противопоказаны при наличии любых кожных раздражений, аллергиях", — приводит его слова агентство "Москва".

Врач посоветовал обратить внимание на ингаляции. При ОРВИ, насморке или кашле такой способ действует на разжижение мокроты, увлажнение и очищение слизистых. Однако, например, дыхание над картошкой имеет некоторые ограничения, указал эксперт. При этом стоит помнить, что ингаляция полезна не во все периоды заболевания и даже противопоказана при высокой температуре тела, добавил Тяжельников.