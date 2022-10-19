Беспричинная радость и кокетство оказались симптомами расстройства психики

Отличное настроение без видимой причины, при котором человек чувствует активность, чрезмерный аппетит, повышение либидо, бодрость после короткого сна, — это возможный сигнал о гипоманиакальном состоянии в рамках биполярного аффективного расстройства. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Анастасия Шиманова.

"При гипомании человек совершает спонтанные, необдуманные поступки, не осознаёт их опасность и возможные последствия. Очень часто человек жалеет о своих действиях, совершённых в период гипомании, о сказанных в это время словах, принятых решениях", — пояснила она.

Например, уточнила медик, страдающий недугом может ворваться без приглашения на важное совещание, чтобы изложить "гениальную" идею или внезапно приехать с ночёвкой к малознакомому приятелю. Такой пациент меньше спит, но просыпается энергичным, а зашкаливающая сексуальность толкает на флирт со всеми подряд. Также усиливается влечение к сигаретам, спиртному и еде, при этом рутинные дела становятся непосильной задачей. При гипомании требуется помощь психиатра, так как поведение может окончательно выйти из-под контроля.