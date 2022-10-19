Офицер запаса счёл убийственными для ВСУ попытки захватить ЗАЭС

Попытки ВСУ атаковать или захватить Энергодар или Запорожскую АЭС являются для украинских военных бесперспективными, заявил телеканалу "360" капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские войска выстроили в городе оборону и уже имеют опыт отражения попыток противника форсировать Днепр.

"Обычно всё заканчивалось большими жертвами. Учитывая то, что оборона там создана, наши силы укреплены, я думаю, что это, по большому счёту, недостижимая цель. Для такой операции нужны слишком большие силы", — заявил он и добавил, что ВСУ нуждаются в силах на Херсонщине и Донбассе.

Эксперт считает, что ВСУ, уничтожив подстанцию "Луч" в Энергодаре, "сорвали злость" из-за ударов ВС России по энергетической инфраструктуре Незалежной. При этом причиной такого рвения украинцев к наступлению Дандыкин назвал скорые промежуточные выборы в Конгресс США, где могут победить республиканцы, выступающие за ограничение помощи Киеву.

"Киевский режим с президентом Владимиром Зеленским хотят подбодрить население, которое сейчас видит, что длинная рука России действует, наносит удары. Киев и Вашингтон понимают, что каждый день играет не на их стороне, поэтому будут пытаться проводить такие акции убийственные", — заключил эксперт.