ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 15:27
5820

Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на камеры

Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на камеры

Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара сняли камеры видеонаблюдения. Кадры в своём телеграм-канале опубликовала журналистка Ольга Курлаева.

В Сети опубликовали видео атаки здания администрации Энергодара. Видео © T.me / Kur_LIFE (cпецкор Ольга Курлаева)

На видео попал мощный взрыв на крыше здания, который буквально в клочья разнёс кровлю. Обломки рухнули вниз, после чего последовал не менее сильный второй хлопок. По предварительным данным, атака была осуществлена при помощи дрона-камикадзе.

Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"
Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные открыли огонь по Энергодару. Удар был нанесён не только по администрации, но и по другим объектам гражданской инфраструктуры.

BannerImage

T.me / Kur_LIFE (cпецкор Ольга Курлаева)

Артур Белкин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar