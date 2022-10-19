Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на камеры
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на камеры
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара сняли камеры видеонаблюдения. Кадры в своём телеграм-канале опубликовала журналистка Ольга Курлаева.
В Сети опубликовали видео атаки здания администрации Энергодара. Видео © T.me / Kur_LIFE (cпецкор Ольга Курлаева)
На видео попал мощный взрыв на крыше здания, который буквально в клочья разнёс кровлю. Обломки рухнули вниз, после чего последовал не менее сильный второй хлопок. По предварительным данным, атака была осуществлена при помощи дрона-камикадзе.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные открыли огонь по Энергодару. Удар был нанесён не только по администрации, но и по другим объектам гражданской инфраструктуры.