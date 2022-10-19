"Защищая Донбасс, защищаем Россию": В Совфеде объяснили необходимость военного положения в новых регионах
Сенатор Ковитиди назвала необходимым решение Путина о военном положении в новых регионах
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди поддержала решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, назвав его своевременным и необходимым.
Сенатор Ольга Ковитиди назвала своевременным и необходимым решение о введении военного положения. Видео © Телеканал "Звезда"
"Поставленные перед военной спецоперацией задачи должны быть решены. Именно поэтому необходимо ввести военное положение. На территории новых субъектов оно было введено ранее, сегодня мы должны будем подтвердить этот режим. Это правильно и верно. Защищая Донбасс сегодня, мы защищаем Россию. Это своевременное решение", — приводит её слова телеканал "Звезда".
При этом сенатор выразила мнение, что власти Киева уже не остановить, если не предпринимать решительные действия на фронтах СВО. Причём, по её словам, последние события явно указывают на нежелание Украины и их зарубежных кураторов решать конфликт мирным путём.
"Теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами и их зарубежными хозяевами, в очередной раз подтверждает сложность ситуации. Пока мы окончательно не разобьём врага, это не прекратится", — указала сенатор.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Позже Совфед единогласно утвердил указ президента.