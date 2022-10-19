"Защищая Донбасс, защищаем Россию": В Совфеде объяснили необходимость военного положения в новых регионах

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди поддержала решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, назвав его своевременным и необходимым.

При этом сенатор выразила мнение, что власти Киева уже не остановить, если не предпринимать решительные действия на фронтах СВО. Причём, по её словам, последние события явно указывают на нежелание Украины и их зарубежных кураторов решать конфликт мирным путём.