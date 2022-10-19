ЭСК поддержала решение Карасёва не ставить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со "Спартаком"

По мнению членов ЭСК, борьба между Бахтиёром Зайнутдиновым из ЦСКА и форвардом "Спартака" Александром Соболевым была в рамках допустимых правил, а падение форварда красно-белых эксперты назвали "неестественным". Кроме того, РФС поддержал решение не давать вторую жёлтую карточку игрокам ЦСКА Мойзесу и Виллиану, однако признал ошибочным решение Карасёва не удалять Никиту Ермакова в конце матча.