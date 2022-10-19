ЭСК поддержала решение Карасёва не ставить пенальти в ворота ЦСКА в дерби со "Спартаком"
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного арбитра матча ЦСКА – "Спартак" Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота армейцев. Все решения комиссии опубликованы на сайте РФС.
По мнению членов ЭСК, борьба между Бахтиёром Зайнутдиновым из ЦСКА и форвардом "Спартака" Александром Соболевым была в рамках допустимых правил, а падение форварда красно-белых эксперты назвали "неестественным". Кроме того, РФС поддержал решение не давать вторую жёлтую карточку игрокам ЦСКА Мойзесу и Виллиану, однако признал ошибочным решение Карасёва не удалять Никиту Ермакова в конце матча.
Напомним, что столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата "Мир РПЛ". Игра состоялась в воскресенье вечером на стадионе "ВЭБ-арена".
ФК "Спартак-Москва"