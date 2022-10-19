Раскрыты попытки элиты США отомстить Маску за слова об Украине
Ведущий Fox News Карлсон: Элиты США мечтают уничтожить Маска за позицию по Украине
Правящие американские элиты готовы буквально уничтожить американского миллиардера Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведёт расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже толком не может назвать", — заявил Карлсон.
Журналист также утверждает, что власти США продолжают ограничивать свободу слова и пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться молчания на тему ситуации на Украине.
Как писал Лайф ранее, Маск заявил, что SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине. Таким образом он прокомментировал опубликованную в газете Politico статью. В материале издания говорилось о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты работы терминалов.
Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue