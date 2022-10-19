Раскрыты попытки элиты США отомстить Маску за слова об Украине

Правящие американские элиты готовы буквально уничтожить американского миллиардера Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США сейчас ведёт расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже толком не может назвать", — заявил Карлсон.

Журналист также утверждает, что власти США продолжают ограничивать свободу слова и пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться молчания на тему ситуации на Украине.