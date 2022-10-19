Прокурор запросил 24 года колонии для совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова
Гособвинение попросило назначить 24 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову по делу об организации преступного сообщества и хищении более 11 миллиардов рублей. Для его брата Магомеда Магомедова запросили 21 год.
"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершённых преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере полутора миллионов рублей и ограничением свободы на два года после отбытия наказания", — заявил прокурор в Мещанском суде Москвы.
Напомним, следствие обвиняет братьев Магомедовых в хищении более 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также в создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Балтика-арена" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Однако братья Магомедовы на суде отказались признать вину.
ТАСС / Михаил Терещенко