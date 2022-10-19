Прокурор запросил 24 года колонии для совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

Гособвинение попросило назначить 24 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову по делу об организации преступного сообщества и хищении более 11 миллиардов рублей. Для его брата Магомеда Магомедова запросили 21 год.

"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершённых преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере полутора миллионов рублей и ограничением свободы на два года после отбытия наказания", — заявил прокурор в Мещанском суде Москвы.