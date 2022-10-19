Выживавшую девять суток в лесу бабушку из Калининграда нашли заблудившиеся супруги

87-летнюю пенсионерку из Калининграда, которая девять суток провела в лесу, питаясь травой и листьями, сумела обнаружить супружеская пара, которая также заблудилась, когда пошла за грибами. При этом женщина — на девятом месяце беременности. Подробности истории телеканалу "360" рассказала руководитель поисково-спасательного отряда "Запад" Екатерина Преснякова.

По её словам, связь в лесу работает нестабильно, из-за чего было непросто вычислить координаты пропавших. Саму местность Преснякова назвала "отвратительной" из-за большого количества оврагов и полей "с высокой травой", которые прошла пенсионерка.

"Понятия не имеем, как она могла туда пройти. Мы ту сторону даже не рассматривали. В первые четверо суток искали в ближайших лесах, потом уже начали чесать квадраты за этими лесами", — рассказала руководитель отряда "Запад".

Обнаружила пара пенсионерку, как они сами признались, "полусидя-полулёжа". Женщина была сильно истощена, а её родственники плакали и кричали от радости, когда узнали, что бабулю удалось найти.

"Планируем через пару недель прийти в гости к этой бабушке с гостинцами. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня вообще мурашки от этой ситуации", — добавила Преснякова.