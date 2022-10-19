Разгром ВСУ назвали ключевым условием для согласия Зеленского начать переговоры

Киевский режим не оставляет попыток изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, стараясь доказать Западу свою полезность, поэтому только полный разгром ВСУ может заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение телеканалу "360" высказал публицист Иван Новосёлов.

Несмотря на заявления киевских властей, вхождение в состав РФ Донбасса и двух бывших регионов Украины не является предлогом для прекращения переговорного процесса. Тем не менее Незалежной наплевать на своё население, и она планирует воевать с РФ до своего неминуемого поражения.

"Не имея доступа к альтернативным источникам информации, украинцы ещё верят, что их сторона побеждает, и поддерживают воинственный настрой правительства", — заявил публицист.

На данный момент Украина планирует очередное наступление в Херсонской области, куда стягиваются все имеющиеся у неё резервы. В этот раз речь может идти даже о подрыве плотины ГЭС, что затопит огромные территории. Тем временем киевский режим продолжает врать о слабости РФ, чтобы не подрывать боевой дух собственных солдат, которые дезертирует и умирают тысячами, пытаясь прорвать оборону Российской армии. Всё идёт к тому, что только полный разгром заставит Украину и её лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

"У Украины практически не осталось резервов для крупных операций, они уже бросают в бой необученные силы теробороны. Тем не менее в Херсонской области они обладают существенным численным превосходством и, возможно, локальным преимуществом в огневой мощи и артиллерии", — говорит эксперт.

При этом Российская армия продолжает планомерно освобождать территорию Донбасса, а киевский режим понимает, что окно возможностей для него закрывается и западные хозяева могут прекратить свою помощь. Именно поэтому Украина и пытается показать свою пригодность, угрожая очередными наступлениями, уверен Новосёлов.