Разгром ВСУ назвали ключевым условием для согласия Зеленского начать переговоры
Публицист Новосёлов считает, что только разгром ВСУ заставит Зеленского начать переговоры
Киевский режим не оставляет попыток изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, стараясь доказать Западу свою полезность, поэтому только полный разгром ВСУ может заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение телеканалу "360" высказал публицист Иван Новосёлов.
Несмотря на заявления киевских властей, вхождение в состав РФ Донбасса и двух бывших регионов Украины не является предлогом для прекращения переговорного процесса. Тем не менее Незалежной наплевать на своё население, и она планирует воевать с РФ до своего неминуемого поражения.
"Не имея доступа к альтернативным источникам информации, украинцы ещё верят, что их сторона побеждает, и поддерживают воинственный настрой правительства", — заявил публицист.
На данный момент Украина планирует очередное наступление в Херсонской области, куда стягиваются все имеющиеся у неё резервы. В этот раз речь может идти даже о подрыве плотины ГЭС, что затопит огромные территории. Тем временем киевский режим продолжает врать о слабости РФ, чтобы не подрывать боевой дух собственных солдат, которые дезертирует и умирают тысячами, пытаясь прорвать оборону Российской армии. Всё идёт к тому, что только полный разгром заставит Украину и её лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
"У Украины практически не осталось резервов для крупных операций, они уже бросают в бой необученные силы теробороны. Тем не менее в Херсонской области они обладают существенным численным превосходством и, возможно, локальным преимуществом в огневой мощи и артиллерии", — говорит эксперт.
При этом Российская армия продолжает планомерно освобождать территорию Донбасса, а киевский режим понимает, что окно возможностей для него закрывается и западные хозяева могут прекратить свою помощь. Именно поэтому Украина и пытается показать свою пригодность, угрожая очередными наступлениями, уверен Новосёлов.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял о бесперспективности украинских атак на Энергодар и Запорожскую АЭС. По его словам, Армия России выстроила в населённом пункте оборону и имеет опыт отражения таких нападений.
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