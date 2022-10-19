Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, все атаки были отражены

Днём 19 октября Вооружённые силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав в Херсонской области, на данном этапе все атаки ВСУ отражены. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады (ВСУ). После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный "Байрактар", — рассказал он в телеграм-канале.