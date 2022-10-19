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19 октября, 09:40

Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, все атаки были отражены

Днём 19 октября Вооружённые силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав в Херсонской области, на данном этапе все атаки ВСУ отражены. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады (ВСУ). После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный "Байрактар", — рассказал он в телеграм-канале.

Стремоусов подчеркнул, что на данным этапе все атаки отражены, российские войска продолжают удерживать линию обороны. Он добавил, что Херсон никто никому не собирается сдавать.

"Не считаясь с жертвами": НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении

"Не считаясь с жертвами": НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении

Напомним, ранее власти Херсонской области приняли решение временно переместить жителей из правобережной части на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан уже начался сегодня утром в местном порту. Въезд для гражданских лиц в область закрывается на неделю. Тем временем украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонщине. Несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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