Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, все атаки были отражены
Днём 19 октября Вооружённые силы Украины перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав в Херсонской области, на данном этапе все атаки ВСУ отражены. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады (ВСУ). После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление. Отмечается большое количество вражеских беспилотников среднего действия и разведывательный "Байрактар", — рассказал он в телеграм-канале.
Стремоусов подчеркнул, что на данным этапе все атаки отражены, российские войска продолжают удерживать линию обороны. Он добавил, что Херсон никто никому не собирается сдавать.
Напомним, ранее власти Херсонской области приняли решение временно переместить жителей из правобережной части на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан уже начался сегодня утром в местном порту. Въезд для гражданских лиц в область закрывается на неделю. Тем временем украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонщине. Несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.
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