НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 09:33

Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Синоптик Позднякова посоветовала москвичам поменять автомобильную резину в выходные

Жителям столицы следует заняться заменой автомобильной резины уже в эти выходные. Об этом РИА "Новости" рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твёрдой, у неё снижается коэффициент сцепления с асфальтом", — советует синоптик.

Как продать машину на "мёртвом" рынке: эксперт дал три простых совета

Как продать машину на "мёртвом" рынке: эксперт дал три простых совета

Ранее эксперты составили рейтинг регионов по скорости накопления жителей на автомобиль. Результаты исследования показали, что среднестатистическому работнику на такое понадобится почти восемь лет, а быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров