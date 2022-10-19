Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Жителям столицы следует заняться заменой автомобильной резины уже в эти выходные. Об этом РИА "Новости" рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твёрдой, у неё снижается коэффициент сцепления с асфальтом", — советует синоптик.