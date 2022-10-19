Пушилин сообщил об успешном наступлении на Авдеевском направлении

Российские военные успешно развивают наступление на Авдеевском направлении. Об этом заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". В частности, по его словам, ведётся работа по освобождению населённого пункта Первомайское, где 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк взаимодействует с батальоном "Сомали".

"Есть определённые успехи", — сказал Пушилин.

Отметим, что именно в Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк и другие населённые пункты Донецкой Народной Республики.