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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 09:20
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В Херсоне заявили о готовности ВС России перейти в наступление после выезда мирных жителей

Российские военные в Херсоне готовы к отражению ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и переходу в контрнаступление после отъезда мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы ожидаем атак. У армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация в том или ином месте линии соприкосновения <…> Но нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше людей пострадало из-за боевых действий", — объяснил он.

Врио губернатора Херсонской области уточнил, что из региона в настоящее время выехало до 40% жителей. По его словам, за последние два дня регион покинуло более пяти тысяч человек.

Сальдо заявил, что сдавать Херсон ВСУ никто не планирует
Сальдо заявил, что сдавать Херсон ВСУ никто не планирует

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время ВСУ могут организовать наступление на Херсон. Как сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов, не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области. Украинские военные уже стягивают технику и бойцов ВСУ к региону.


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ТАСС / АР

Андрей Бражников
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