В Херсоне заявили о готовности ВС России перейти в наступление после выезда мирных жителей
Российские военные в Херсоне готовы к отражению ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и переходу в контрнаступление после отъезда мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы ожидаем атак. У армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация в том или ином месте линии соприкосновения <…> Но нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше людей пострадало из-за боевых действий", — объяснил он.
Врио губернатора Херсонской области уточнил, что из региона в настоящее время выехало до 40% жителей. По его словам, за последние два дня регион покинуло более пяти тысяч человек.
Ранее стало известно о том, что в ближайшее время ВСУ могут организовать наступление на Херсон. Как сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов, не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области. Украинские военные уже стягивают технику и бойцов ВСУ к региону.
ТАСС / АР