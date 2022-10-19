В Херсоне заявили о готовности ВС России перейти в наступление после выезда мирных жителей

Российские военные в Херсоне готовы к отражению ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и переходу в контрнаступление после отъезда мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы ожидаем атак. У армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация в том или ином месте линии соприкосновения <…> Но нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше людей пострадало из-за боевых действий", — объяснил он.