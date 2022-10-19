Сальдо заявил, что сдавать Херсон ВСУ никто не планирует

Сдавать Херсон Вооружённым силам Украины никто не планирует. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать", — сказал он и добавил, что в городе готовы к отражению ударов ВСУ и переходу в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.