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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 09:13

Сальдо заявил, что сдавать Херсон ВСУ никто не планирует

Сдавать Херсон Вооружённым силам Украины никто не планирует. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать", — сказал он и добавил, что в городе готовы к отражению ударов ВСУ и переходу в наступление, но ждут отъезда мирных жителей.

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Власти Херсона заявили, что город превращается в крепость

О том, что в ближайшее время ВСУ могут организовать наступление на Херсон, сообщил накануне замглавы региона Кирилл Стремоусов. По его словам, не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области. Также известно, что украинские военные стягивают технику и бойцов ВСУ к региону.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
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