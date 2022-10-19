Совфед одобрил эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн

Совет Федерации одобрил законопроект о проведении в Москве, Подмосковье и Белгородской области эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.

Согласно документу, эксперимент стартует 1 марта 2023 года и завершится 1 марта 2026 года. В сопроводительной записке говорится, что такая практика обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке.

Ожидается, что это также позволит повысить доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа.