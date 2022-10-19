Совфед одобрил эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн
Совет Федерации одобрил законопроект о проведении в Москве, Подмосковье и Белгородской области эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.
Согласно документу, эксперимент стартует 1 марта 2023 года и завершится 1 марта 2026 года. В сопроводительной записке говорится, что такая практика обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке.
Ожидается, что это также позволит повысить доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа.
Исключением станут лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой. Также под условия не подпадают препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, лекарственные препараты с "объёмной долей этилового спирта свыше 25%" и изготовленные аптечными организациями. При этом продавцы будут обязаны проверять, чтобы покупателем лекарства являлся именно владелец рецепта.
Лайф напоминает, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. В сентябре 2022-го Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств.
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