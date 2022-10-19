"Ну как им не помочь?": Фермер из ЛНР рассказал, как кормил российских военных страусятиной
Фермер из ЛНР рассказал, как кормил российских военных страусятиной
Фермер из Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказал, что кормил военных из России мясом страуса и отдавал им яйца птиц. Об этом сами заводчики поведали в беседе с Ura.ru.
"Когда россияне приезжали, я им просто так яйца [страусов] давал. Помогал им по зову сердца, я их уважаю, они адекватные. Я не видел даже, чтобы они курили или выпивали на своих позициях, а в туалет вообще не знал, куда они ходят. Люди сумки берут и едут сюда воевать — ну как им не помочь?" — подчеркнул хозяин фермы Александр Санжаров.
Он также подчеркнул, что страусы могут жить до 80 лет и от них есть огромная польза — их мясо без холестерина, а жир помогает от целого ряда болезней. Разведением птиц Санжаров занялся в 2017 году после полученного ранения. Тогда же он начал помогать российским военным. Сейчас ферма живёт за счёт приезжающих туристов, которые активно интересуются мясом страуса, жиром, яйцами и даже перьями птиц.
Ранее же Лайф рассказывал, что украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя символику Вооружённых сил России, чем пытались вызвать панику у местного населения.
Shutterstock