"Ну как им не помочь?": Фермер из ЛНР рассказал, как кормил российских военных страусятиной

Фермер из Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказал, что кормил военных из России мясом страуса и отдавал им яйца птиц. Об этом сами заводчики поведали в беседе с Ura.ru.

"Когда россияне приезжали, я им просто так яйца [страусов] давал. Помогал им по зову сердца, я их уважаю, они адекватные. Я не видел даже, чтобы они курили или выпивали на своих позициях, а в туалет вообще не знал, куда они ходят. Люди сумки берут и едут сюда воевать — ну как им не помочь?" — подчеркнул хозяин фермы Александр Санжаров.

Он также подчеркнул, что страусы могут жить до 80 лет и от них есть огромная польза — их мясо без холестерина, а жир помогает от целого ряда болезней. Разведением птиц Санжаров занялся в 2017 году после полученного ранения. Тогда же он начал помогать российским военным. Сейчас ферма живёт за счёт приезжающих туристов, которые активно интересуются мясом страуса, жиром, яйцами и даже перьями птиц.