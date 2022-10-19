Солист группы "Несчастный случай" призвал отменить "Голубой огонёк"

Солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев высказался против проведения телевизионного шоу "Голубой огонёк". По словам артиста, трансляция новогодней музыкальной программы станет просто "безнравственной" на фоне текущих событий в мире.

"Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно", — приводит его слова Teleprogramma.pro.

При этом музыкант не призывает полностью отказаться от празднования Нового года. По его словам, под бой курантов вполне можно выпить шампанского, однако "драть глотку и плясать" будет совсем неуместно.

А то, что, например, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко до сих пор не получил приглашение на съёмки шоу, Кортнев посчитал хорошим знаком.