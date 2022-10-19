Солист группы "Несчастный случай" призвал отменить "Голубой огонёк"
Певец Алексей Кортнев назвал безнравственным проведение "Голубого огонька" в этом году
Солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев высказался против проведения телевизионного шоу "Голубой огонёк". По словам артиста, трансляция новогодней музыкальной программы станет просто "безнравственной" на фоне текущих событий в мире.
"Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно", — приводит его слова Teleprogramma.pro.
При этом музыкант не призывает полностью отказаться от празднования Нового года. По его словам, под бой курантов вполне можно выпить шампанского, однако "драть глотку и плясать" будет совсем неуместно.
А то, что, например, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко до сих пор не получил приглашение на съёмки шоу, Кортнев посчитал хорошим знаком.
"Не получил Лев Валерьянович приглашение — и хорошо. Не опозорится прилюдно", — отметил артист.
Как писал Лайф ранее, на российском телевидении в текущем году не стоит ждать традиционного новогоднего "Голубого огонька". Об этом, как сочли журналисты, намекнул народный артист РСФСР Лев Лещенко, отметив, что на съёмки шоу его пока не приглашали. Однако позже сам он опроверг слухи об отмене новогодних "Голубых огоньков".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев