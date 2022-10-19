Молодые россияне стали чаще внезапно умирать от болезней сердца

Молодые россияне стали чаще внезапно умирать из-за болезней сердца без каких-либо тревожных симптомов. Таким мнением поделился почётный кардиолог России, руководитель Уральского института кардиологии профессор Ян Габинский в беседе с порталом "E1.ru".

"К нам поступают 30-летние мужчины с впервые возникшим сердечным приступом. Их ничего не беспокоило, они занимались спортом, а потом случился приступ. С помощью специальных исследований мы видим, что у них есть поражение коронарных сосудов, которое себя никак не проявляло", — пояснил врач.

По его словам, если в Европе смертность от сердечных заболеваний составляет 350 случаев на 100 тысяч человек, то в России — 700 на такое же число людей. Врач уверен, что необходимо вовремя выявлять болезнь. Так, зачастую у абсолютно здоровых людей вдруг обнаруживаются бессимптомные проблемы со здоровьем. Если затянуть с обследованием, то всё может закончиться плачевно.

"60% людей умирают от болезней системы кровообращения, не доезжая до стационара: либо внезапная смерть, либо скорую вызвали поздно", — объяснил Габинский.

Кардиолог предупредил, что если появились загрудинные боли, то нужно принять таблетку нитроглицерина под язык, вызвать скорую помощь и исключить физическую нагрузку. В качестве профилактики болезней сердца он посоветовал почаще гулять, уменьшить потребление углеводов, которые являются токсинами для сосудистой стенки, а также не злоупотреблять жирной и жареной пищей.