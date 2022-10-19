Продолжительность жизни россиян может превысить 71 год по итогам 2022 года

В России растёт продолжительность жизни, и её показатель в конце 2022 года может преодолеть целевое значение в 71 год. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растёт и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижении национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", — пояснил он.

По его словам, данные улучшились благодаря росту качества оказания медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях. При этом смертность во второй половине 2022 года вернулась к показателям допандемийного уровня.