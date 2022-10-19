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19 октября, 16:11

Продолжительность жизни россиян может превысить 71 год по итогам 2022 года

В России растёт продолжительность жизни, и её показатель в конце 2022 года может преодолеть целевое значение в 71 год. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По экспертным оценкам, показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растёт и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижении национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", пояснил он.

По его словам, данные улучшились благодаря росту качества оказания медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях. При этом смертность во второй половине 2022 года вернулась к показателям допандемийного уровня.

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Татьяна Миссуми
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