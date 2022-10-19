Часть Белгорода осталась без света из-за пожара на подстанции

Часть Белгорода осталась без света из-за пожара на электроподстанции. При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что происшествие не связано с обстрелами, всё дело в перенапряжении.

Пожар на подстанции в Белгороде. Видео © Vk.com / "Белгород — это интересно"

"В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и бульвар Первого Салюта", — написал он в телеграм-канале.

При этом об отключении электричества в Сети сообщают жители ещё нескольких улиц. По словам Гладкова, аварийные бригады уже работают, на переподключение потребуется полтора часа.