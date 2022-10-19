Жители Донецка публикуют видео обстрела города осветительными снарядами "Люстра"

Местные жители делятся кадрами из Петровского района Донецка, который находится под очередным ударом ВСУ. По словам очевидцев, обстрел жилых кварталов ведётся осветительными боеприпасами "Люстра".

Донецк обстреливается, предположительно, зажигательными снарядами со стороны ВСУ. Видео © t.me / Типичный Донецк / Репортёр Руденко V

"И всё горит!" — восклицает автор одного из роликов, ведь именно такой тип снарядов способен спровоцировать пожары.