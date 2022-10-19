Жители Донецка публикуют видео обстрела города осветительными снарядами "Люстра"
Местные жители делятся кадрами из Петровского района Донецка, который находится под очередным ударом ВСУ. По словам очевидцев, обстрел жилых кварталов ведётся осветительными боеприпасами "Люстра".
Донецк обстреливается, предположительно, зажигательными снарядами со стороны ВСУ. Видео © t.me / Типичный Донецк / Репортёр Руденко V
"И всё горит!" — восклицает автор одного из роликов, ведь именно такой тип снарядов способен спровоцировать пожары.
На кадрах слышны раскаты от взрывающихся в воздухе ракет, после чего многочисленные огненные вспышки разлетаются в стороны. Отчётливо видно, что зажигательные боеприпасы разрываются именно над жилыми многоэтажками и частными постройками.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS. В результате обстрела пострадало четыре местных жителя.
t.me / Типичный Донецк / Репортёр Руденко V