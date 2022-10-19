Глава МВД Британии Браверман уволилась после критики в адрес Трасс

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман ушла в отставку, потому что не согласилась с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Об этом сообщило британское агентство PA со ссылкой на заявление ведомства.

Браверман открыто критиковала принимаемые решения, напоминает издание. Так, она приводила доводы против отказа кабмина от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Впрочем, и другие члены правящей Консервативной партии разочаровались отступлением Трасс от ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.