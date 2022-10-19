Названы три упражнения для борьбы с тревожностью

Нынешний год стал очень непростым для большей части россиян. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", около 70% граждан России пребывают в состоянии тревожности. По словам психолога Александры Миллер, многие путают стресс и тревожность, а само состояние можно попытаться исправить с помощью ряда упражнений.

"Стресс — это ответ на раздражитель, на сильное эмоциональное переживание. Стресс может перейти в тревогу, а иногда и в тревожное расстройство. Так происходит, когда человек не пережил травму и любой напоминающий о ней элемент запускает механизм, вводящий человека в состояние предвкушения опасности", — пояснила специалист РИА ФАН .

При этом чем больше у человека ответственности, тем выше у него шансы заиметь тревожное расстройство. Кроме того, важен и его тип личности. Бывает, что человек не может расслабиться и всегда готовится к худшему. Решить такую проблему можно только когнитивно-поведенческой терапией, которая выражается в изменении мыслей и поведения. Однако есть несколько упражнений, которые помогут человеку самостоятельно бороться с тревожными мыслями.

Первое упражнение подразумевает постановку перед собой ряда вопросов и ответ на них.

1. Что свидетельствует за мою тревожную мысль и что против?

2. Как я сам могу объяснить своё тревожное состояние?

3. Что на моём месте сказал бы другой человек?

4. Какие преимущества и недостатки даёт мне эта мысль?

5. Эта мысль основана на моём самочувствии или на реально случившихся фактах?

6. Какие логические ошибки я допускаю? (Например, нелогично тревожиться о том, что ещё не произошло и, возможно, даже никогда не произойдёт).

7. Не забываю ли я о других фактах и не переоцениваю ли значимость мелочей?

8. Не рассуждаю ли я в чёрно-белых тонах?

9. Не задаю ли я себе вопросы, на которые в принципе нельзя ответить?

10. Не проявляю ли я к себе более высокие требования, чем к другим?

11. Не переоцениваю ли я вероятность наступления негативных событий?

12. Если случится то, чего я боюсь, что в этом самое ужасное?

13. Не принимаю ли я ответственность за вещи, которые не могу контролировать?