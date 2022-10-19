Названы три упражнения для борьбы с тревожностью
Психолог Миллер рассказала об упражнениях, которые помогут в борьбе с тревожностью
Нынешний год стал очень непростым для большей части россиян. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", около 70% граждан России пребывают в состоянии тревожности. По словам психолога Александры Миллер, многие путают стресс и тревожность, а само состояние можно попытаться исправить с помощью ряда упражнений.
"Стресс — это ответ на раздражитель, на сильное эмоциональное переживание. Стресс может перейти в тревогу, а иногда и в тревожное расстройство. Так происходит, когда человек не пережил травму и любой напоминающий о ней элемент запускает механизм, вводящий человека в состояние предвкушения опасности", — пояснила специалист РИА ФАН.
При этом чем больше у человека ответственности, тем выше у него шансы заиметь тревожное расстройство. Кроме того, важен и его тип личности. Бывает, что человек не может расслабиться и всегда готовится к худшему. Решить такую проблему можно только когнитивно-поведенческой терапией, которая выражается в изменении мыслей и поведения. Однако есть несколько упражнений, которые помогут человеку самостоятельно бороться с тревожными мыслями.
Первое упражнение подразумевает постановку перед собой ряда вопросов и ответ на них.
1. Что свидетельствует за мою тревожную мысль и что против?
2. Как я сам могу объяснить своё тревожное состояние?
3. Что на моём месте сказал бы другой человек?
4. Какие преимущества и недостатки даёт мне эта мысль?
5. Эта мысль основана на моём самочувствии или на реально случившихся фактах?
6. Какие логические ошибки я допускаю? (Например, нелогично тревожиться о том, что ещё не произошло и, возможно, даже никогда не произойдёт).
7. Не забываю ли я о других фактах и не переоцениваю ли значимость мелочей?
8. Не рассуждаю ли я в чёрно-белых тонах?
9. Не задаю ли я себе вопросы, на которые в принципе нельзя ответить?
10. Не проявляю ли я к себе более высокие требования, чем к другим?
11. Не переоцениваю ли я вероятность наступления негативных событий?
12. Если случится то, чего я боюсь, что в этом самое ужасное?
13. Не принимаю ли я ответственность за вещи, которые не могу контролировать?
Если вы ответите на все 13 вопросов, то ваш уровень тревоги будет постепенно снижаться. Однако в случае, если вы убеждены в реальности причин для беспокойства, то вам поможет второе упражнение. Вам нужно обозначить повод для тревожности и написать десять путей его решения. Таким образом вы сможете увидеть полную картину происходящего и варианты его развития.
Также полезным будет третье упражнение, которое придумал священник Уилл Боуэн. Согласно ему, вам необходим браслет, который вы будете носить на одной руке в течение 21 дня. На протяжении всего срока постарайтесь обойтись без жалоб, сплетен и других негативных проявлений. Если не получилось — начните заново. Суть в том, чтобы научиться контролировать собственные мысли. Мозг перестроится и создаст новые нейронные связи. Для усиления полученного эффекта можно пробовать больше отдыхать и заняться спортом.
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