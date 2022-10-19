Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Никаких дополнительных ограничений и мер безопасности в Севастополе вводиться не будет на фоне объявления в городе среднего уровня реагирования. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Так как мы давно уже достаточно работаем в режиме жёлтого уровня террористической опасности, то никаких особо дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности в Севастополе, не требуется. Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение", — объяснил Развожаев.