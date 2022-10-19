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19 октября, 17:34

Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Никаких дополнительных ограничений и мер безопасности в Севастополе вводиться не будет на фоне объявления в городе среднего уровня реагирования. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Так как мы давно уже достаточно работаем в режиме жёлтого уровня террористической опасности, то никаких особо дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности в Севастополе, не требуется. Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение", — объяснил Развожаев.

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Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совет Федерации единогласно утвердил указ главы государства.

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t.me / РаZVожаев

Артур Белкин

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