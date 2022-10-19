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19 октября, 17:12

Умер режиссёр и актёр Давид Кеосаян

Режиссёр, актёр и продюсер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года

Умер известный российский актёр, режиссёр и продюсер 61-летний Давид Кеосаян, брат режиссёра Тиграна Кеосаяна. Зрителям он запомнился по работе над фильмами "Бедная Саша", "Президент и его внучка" и сериалом "Марш Турецкого". Смерть кинодеятеля подтвердила в беседе с телеканалом "360" его дочь, не уточняя причины трагедии.

"Я сейчас не готова. Спасибо большое [за соболезнования]",  сказала актриса Лаура Кеосаян.

На 91-м году жизни скончался режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

На 91-м году жизни скончался режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Ранее сообщалось, что популярный кинодраматург Борис Добродеев умер в возрасте 95 лет. Он был известен такими картинами, как "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Материнское поле" и "Первый учитель".

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Kinopoisk.ru

Татьяна Миссуми

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