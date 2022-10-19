Умер режиссёр и актёр Давид Кеосаян

Умер известный российский актёр, режиссёр и продюсер 61-летний Давид Кеосаян, брат режиссёра Тиграна Кеосаяна. Зрителям он запомнился по работе над фильмами "Бедная Саша", "Президент и его внучка" и сериалом "Марш Турецкого". Смерть кинодеятеля подтвердила в беседе с телеканалом "360" его дочь, не уточняя причины трагедии.

"Я сейчас не готова. Спасибо большое [за соболезнования]", — сказала актриса Лаура Кеосаян.