Пригожин сообщил о создании "Линии Вагнера" и народного ополчения в Белгородской области

"Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда ещё две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, которые будут защищать границы области", — говорится в опубликованном сообщении.