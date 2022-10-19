Пригожин сообщил о создании "Линии Вагнера" и народного ополчения в Белгородской области
Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о создании в Белгородской области народного ополчения, которое занимается возведением оборонительных сооружений. Заявление опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда ещё две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, которые будут защищать границы области", — говорится в опубликованном сообщении.
Пригожин также сообщил, что в ДНР и ЛНР активно возводится "Линия Вагнера" — фортификационные укрепления на границах регионов.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмен, руководитель группы "Конкорд" Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название "Вагнер".
ТАСС / Метцель Михаил