В Минприроды заявили, что стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды
В Байкал разрешено сливать только очищенные как дистиллированная вода стоки, заявили в пресс-службе Министерства природных ресурсов. Соблюдение этого правила поможет сохранить крупнейший на Земле источник пресной питьевой воды, уверены там.
"Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача — сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды", — говорится в тексте сообщения.
Документом устанавливаются такие требования к стокам: содержание железа — не более 0,005 мг/дм3, свинца — 0,0001 мг/дм3, ртути — 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже даже требований СанПиН к питьевой воде: по железу — в 60 раз, по свинцу — в 50, а по ртути — в 20 раз. Минприроды также подчёркивает, что прямой сброс стоков в озеро запрещён. Мониторинг вредных веществ проводится для того, чтобы через исследования можно было измерять и фиксировать эти вещества. А поскольку на Байкале в настоящий момент нет промышленных предприятий, требования к ним установлены на сверхвысоком уровне.
Ранее сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН обнаружили на Байкале нерпу с необычным окрасом. Как считают эксперты, нерпа могла приобрести такой цвет шерсти из-за частиц железа, содержащихся в донных отложениях.
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