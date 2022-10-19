В Минприроды заявили, что стоки в Байкал должны быть чище питьевой воды

Документом устанавливаются такие требования к стокам: содержание железа — не более 0,005 мг/дм3, свинца — 0,0001 мг/дм3, ртути — 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже даже требований СанПиН к питьевой воде: по железу — в 60 раз, по свинцу — в 50, а по ртути — в 20 раз. Минприроды также подчёркивает, что прямой сброс стоков в озеро запрещён. Мониторинг вредных веществ проводится для того, чтобы через исследования можно было измерять и фиксировать эти вещества. А поскольку на Байкале в настоящий момент нет промышленных предприятий, требования к ним установлены на сверхвысоком уровне.