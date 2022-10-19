Россия установила новый исторический рекорд по сбору зерна

Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерновых в бункерном весе, что является историческим рекордом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, уборка зерна ещё не окончена.

"Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — сказал министр. Его сообщение приводится в телеграм-канале Минсельхоза.