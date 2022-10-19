Россия установила новый исторический рекорд по сбору зерна
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия поставила рекорд, собрав 147,5 млн тонн зерна
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерновых в бункерном весе, что является историческим рекордом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, уборка зерна ещё не окончена.
"Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — сказал министр. Его сообщение приводится в телеграм-канале Минсельхоза.
Ранее в Госдепе США заявляли, что не имеют ничего против поставок российского зерна и удобрений. По словам госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Штаты не собираются вводить санкции против данной продукции.
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