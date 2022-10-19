Штайнмайер неожиданно отменил визит в Киев и разозлил украинские власти
Президент ФРГ Штайнмайер отменил визит в Киев по соображениям безопасности
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Shutterstock
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Bild.
По данным издания, канцелярия Штайнмайера обосновала отказ от поездки "соображениями безопасности". Украинские власти раздражены из-за этого шага, узнала газета.
"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", — сказал представитель правительства Незалежной в ответ на просьбу Bild прокомментировать решение Штайнмайера.
К слову, в апреле разразился скандал из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского принять Штайнмайера в Киеве. Якобы из-за его "тесных связей" с Россией тот назвал нежелательным приезд президента ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.