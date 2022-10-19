Штайнмайер неожиданно отменил визит в Киев и разозлил украинские власти

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Bild .

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", — сказал представитель правительства Незалежной в ответ на просьбу Bild прокомментировать решение Штайнмайера.