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19 октября, 17:42

Штайнмайер неожиданно отменил визит в Киев и разозлил украинские власти

Президент ФРГ Штайнмайер отменил визит в Киев по соображениям безопасности

<p>Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Shutterstock</p>

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © Shutterstock

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, канцелярия Штайнмайера обосновала отказ от поездки "соображениями безопасности". Украинские власти раздражены из-за этого шага, узнала газета.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", — сказал представитель правительства Незалежной в ответ на просьбу Bild прокомментировать решение Штайнмайера.

К слову, в апреле разразился скандал из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского принять Штайнмайера в Киеве. Якобы из-за его "тесных связей" с Россией тот назвал нежелательным приезд президента ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц счёл поступок украинской власти проблемой, мешающей ему самому отправиться на Украину.

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Андрей Бражников

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