В НХЛ выявили острый недостаток чернокожих и женщин

В НХЛ провели опрос среди сотрудников 32 команд лиги, который показал недостаток представителей негроидной расы и женского пола. В исследовании, опубликованном на сайте организации, говорится, что 85% сотрудников всех команд имеют белый цвет кожи, а ещё 67% — мужчины.

В свою очередь вице-президент НХЛ по социальным отношениям, развитию и юридическим вопросам Ким Дэвис заявила, что цель проведённого опроса — установить факты, которые помогут понять, кого лиге нанимать в будущем. При этом НХЛ сталкивается с трудностями в данном вопросе, так как хоккей не пользуется особой популярностью у чернокожего населения США.

"Это хорошее начало, но у нас ещё долгий путь впереди", — заявила Дэвис.

По словам главы НХЛ Гэри Беттмэна, исследование повлияет на политику лиги на целые годы вперёд.