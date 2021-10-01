Хью Хефнер перевернулся в гробу: Playboy использовал в рекламе чернокожего парня, одетого в знаменитый костюм зайчика
Последние годы — не самые простые для Playboy. Сначала он хотел отойти от обнажёнки, но не продержался и пары лет, потом умер основатель холдинга Хью Хефнер. Кажется, это очередной промах редакции.
На прошлой неделе на странице журнала Playboy в "Твиттере" появились фотографии, которые ну никак не ожидаешь встретить в аккаунте мужского журнала. Компания решила поддержать тренд на разнообразие в своих материалах и организовала съёмку, в которой приняли участие представители квир-сообщества. Трансдевушки и парень-активист Геррелл Хэнктон позировали в классических костюмах зайчиков. Подписчики в комментариях немного повозмущались и забыли — всё-таки XXI век на дворе.
А когда спустя неделю в том же аккаунте появилась реклама магазина костюмов тех самых зайчиков, все вышли из себя. Дело в том, что для иллюстрации использовали кадр с Герреллом. В комментариях подписчики, мягко говоря, раскритиковали журнал за решение. Претензии одни и те же: раньше было лучше, куда мы катимся и так далее.
Я помню, когда Playboy был журналом для гетеросексуалов
Пошёл ты, "Плейбой"
"Плейбой" мёртв, миллениалы его убили
Фото © Playboy
Но стоит отметить, что если зайти в сам интернет-магазин, то все модели демонстрируются именно на девушках. Правда, отдать за несколько кусочков ткани придётся как за неплохое платье — цены на классический костюм, как на Геррелле в рекламе, больше 12 тысяч. Есть и подешевле, но выйти в таком на улицу уже точно не получится.
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