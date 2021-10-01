На прошлой неделе на странице журнала Playboy в "Твиттере" появились фотографии, которые ну никак не ожидаешь встретить в аккаунте мужского журнала. Компания решила поддержать тренд на разнообразие в своих материалах и организовала съёмку, в которой приняли участие представители квир-сообщества. Трансдевушки и парень-активист Геррелл Хэнктон позировали в классических костюмах зайчиков. Подписчики в комментариях немного повозмущались и забыли — всё-таки XXI век на дворе.

Фото © Twitter / playboy

А когда спустя неделю в том же аккаунте появилась реклама магазина костюмов тех самых зайчиков, все вышли из себя. Дело в том, что для иллюстрации использовали кадр с Герреллом. В комментариях подписчики, мягко говоря, раскритиковали журнал за решение. Претензии одни и те же: раньше было лучше, куда мы катимся и так далее.

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Фото © Playboy