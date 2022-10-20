"Бесхребетное рабство перед США": Реплика главы ЕК о Путине вывела пользователей Twitter из себя

Пользователей Twitter возмутил пост главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует европейские страны поставками газа, ситуация с которыми спровоцировала рост темпов инфляции и увеличение цен на энергоресурсы.

Комментаторы сочли её слова недопустимыми и упрекнули главу Еврокомиссии во лжи. По мнению многих, главная причина экономического кризиса в странах Европы кроется в нежелании ЕС поддерживать отношения с Россией и во введённых против Москвы санкциях.

"Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа. Чем объясняется отказ от этого энергоносителя для обеспечения зимнего спроса? Конечно, это может быть только желание создать хаос и раскол. Чем объяснить этот преднамеренный саботаж нашей европейской модели энергоснабжения?" — заявил один из подписчиков.

"Ущерб, нанесённый санкциями, необратим и выходит далеко за рамки временного повышения цен на энергоносители!" — отметил другой пользователь.

"Это не газовый шантаж России. Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России", — высказался третий.

"Путин готов обеспечить поставки в Европу "Северным потоком−2", поэтому вы лжёте, когда говорите о газовом шантаже", — продолжил дискуссию очередной комментатор.

"Если газовый кризис вызван Россией, то почему Путин заявил, что продажа газа в Европу будет осуществляться через Турцию? Кто разрушил балтийские газопроводы?" — задался вопросом следующий.