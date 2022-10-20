"Бесхребетное рабство перед США": Реплика главы ЕК о Путине вывела пользователей Twitter из себя
Пользователи Twitter раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за слова о Путине
Пользователей Twitter возмутил пост главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует европейские страны поставками газа, ситуация с которыми спровоцировала рост темпов инфляции и увеличение цен на энергоресурсы.
Комментаторы сочли её слова недопустимыми и упрекнули главу Еврокомиссии во лжи. По мнению многих, главная причина экономического кризиса в странах Европы кроется в нежелании ЕС поддерживать отношения с Россией и во введённых против Москвы санкциях.
"Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа. Чем объясняется отказ от этого энергоносителя для обеспечения зимнего спроса? Конечно, это может быть только желание создать хаос и раскол. Чем объяснить этот преднамеренный саботаж нашей европейской модели энергоснабжения?" — заявил один из подписчиков.
"Ущерб, нанесённый санкциями, необратим и выходит далеко за рамки временного повышения цен на энергоносители!" — отметил другой пользователь.
"Это не газовый шантаж России. Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России", — высказался третий.
"Путин готов обеспечить поставки в Европу "Северным потоком−2", поэтому вы лжёте, когда говорите о газовом шантаже", — продолжил дискуссию очередной комментатор.
"Если газовый кризис вызван Россией, то почему Путин заявил, что продажа газа в Европу будет осуществляться через Турцию? Кто разрушил балтийские газопроводы?" — задался вопросом следующий.
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о подрыве основ ЕС по вине Урсулы фон дер Ляйен. Дипломат указала на то, что Брюссель задумал изменить процедуру принятия политических решений в ЕС, отказавшись от принципа консенсуса.
ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND