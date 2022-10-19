Коснётся шести позиций: "Вкусно — и точка" повышает цены
"Вкусно — и точка" с 20 октября повысит цены на ряд позиций в меню на 5–10%
С 20 октября сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" повышает цены на шесть позиций в меню на 5–10%. Как сообщили Лайфу в пресс-службе компании, это связано с ростом себестоимости продуктов.
"Вкусно — и точка" стремится удерживать максимально доступные цены на всё меню в предприятиях сети. Действительно, с 20 октября вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню. Это связано с ростом себестоимости продуктов", — заявили в сети.
Подорожание составит 5–10%, добавили в пресс-службе. Несмотря на это, стоимость сэндвичей во "Вкусно — и точка" остаётся ниже, чем у конкурентов в данной категории, подчеркнули в компании.
В соцсетях ранее появилась информация, что "Биг спешл" подорожает с 269 рублей до 290, "Гранд" — со 164 до 175 рублей, классический гамбургер — с 55 до 59 рублей. Цена на комбо также вырастет.
А Лайф ранее опубликовал фото новых стаканов и упаковки для картошки из сети "Вкусно — и точка". Теперь вся упаковка продукции заведений будет не просто красочной, а с нанесённым на неё логотипом компании. До этого в кафе использовали монотонные пакеты и стаканчики. По задумке, изменение дизайна должно положительно отразиться на узнаваемости бренда.
ТАСС / Михаил Грушин