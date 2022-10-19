Пятеро россиян в США обвинены в уклонении от санкций

Американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артуму Уссу.

Как следует из текста сообщения Министерства юстиции, Усс арестован в Италии, он ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии. Обвинения предъявили также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

"Они проходят экстрадиционные процедуры", — сообщает ведомство, выполняющее в США функции генеральной прокуратуры.

Представитель Минюста полагает, что обвиняемые — пятеро россиян и два нефтетрейдера — в обход санкций по подставной схеме заключали нефтяные сделки с венесуэльской PDVSA и закупали запрещённые к поставкам в Россию полупроводники и процессоры.