Пятеро россиян в США обвинены в уклонении от санкций
Пятерым россиянам и двум нефтетрейдерам в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций
Американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артуму Уссу.
Как следует из текста сообщения Министерства юстиции, Усс арестован в Италии, он ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии. Обвинения предъявили также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
"Они проходят экстрадиционные процедуры", — сообщает ведомство, выполняющее в США функции генеральной прокуратуры.
Представитель Минюста полагает, что обвиняемые — пятеро россиян и два нефтетрейдера — в обход санкций по подставной схеме заключали нефтяные сделки с венесуэльской PDVSA и закупали запрещённые к поставкам в Россию полупроводники и процессоры.
В начале сентября сообщалось, что власти США ввели ограничения на продажу чипов, применяемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Производители графических процессоров Nvidia и AMD подтвердили, что правительство теперь требует экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах.
Shutterstock