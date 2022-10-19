На Украине сибирской язвой заразилась коза

На Украине зафиксировали случай сибирской язвы. Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области, инфекцию выявили у козы. Сибирскую язву нашли в пробах, взятых у животного в одном из фермерских хозяйств Обуховского района Киевской области, сообщает "Страна.ua".

Сибирская язва — особо опасная бактериальная инфекция, которая может передаваться контактным путём людям от больных животных. Чаще всего она поражает кожу человека, а само заражение происходит, как правило, в процессе ухода за больным животным, при забое, разделке туш, кулинарной обработке мяса, работе с животным сырьём и изготовлении из него предметов.

Среди симптомов заражения — повышенная температура тела, озноб, головная боль, слабость, ломящие боли в пояснице и груди, удушье, рвота. Одновременно у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до 8–14 дней, но чаще всего речь идёт о двух-трёх сутках.