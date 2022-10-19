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19 октября, 19:49

"Я боец, а не трус": Трасс оригинально объяснила, почему должна остаться на посту британского премьера

Премьер Британии Трасс назвала себя бойцом и отказалась покидать пост

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе выступления в палате общин заявила, что признаёт свои ошибки в экономической стратегии. Вместе с тем, она дала отрицательный ответ на предложение уйти в отставку, пишет Reuters.

"Я боец, а не трус", — так Трасс ответила на вопрос лидера лейбористской партии Кира Стармера о причине, по которой ей следует продолжить выполнять обязанности премьера.

Глава британского правительства признала, что предлагавшиеся планы по стабилизации экономики "зашли слишком далеко". Однако, согласно оправданиям Трасс, она действовала в национальных интересах, чтобы убедиться, что "у Великобритании имеется экономическая стабильность". Премьер заявила, что намерена и далее брать на себя ответственность в принятии сложных решений.

Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

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Накануне, напомним, Трасс уже заявила об отказе уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда сопартийцев — депутатов правящей Консервативной партии. В интервью британским телеканалам она отметила, что была избрана с целью проведения политики в интересах королевства и сейчас тяжёлые времена.

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ТАСС / АР / House of Commons

Юлия Коновалова

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