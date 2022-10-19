По всей Украине 20 октября планируются отключения электричества

Во всех регионах Украины 20 октября пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Политик подчеркнул, что это касается жителей всех областей.

"Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения", — написал представитель офиса президента.

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.