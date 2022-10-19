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19 октября, 19:14

По всей Украине 20 октября планируются отключения электричества

Во всех регионах Украины 20 октября пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Политик подчеркнул, что это касается жителей всех областей.

"Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения", написал представитель офиса президента.

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Кривой Рог частично остался без света и воды после удара

Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

Freepik

Дмитрий Алексиевич

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