По всей Украине 20 октября планируются отключения электричества
Во всех регионах Украины 20 октября пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
В своём Telegram-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Политик подчеркнул, что это касается жителей всех областей.
"Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения", — написал представитель офиса президента.
Как ранее сообщал Лайф, в среду, 19 октября, в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Об этом в соцсетях сообщали власти соответствующих регионов.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
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