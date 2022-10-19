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19 октября, 18:59

"Спартак" переиграл "Факел" в матче группового этапа Кубка России

Московский "Спартак" в гостевом матче четвёртого тура Кубка России по футболу переиграл воронежский "Факел" со счётом 2:1.

Ключевые события произошли в конце первого и начале второго таймов встречи. Сначала Николай Рассказов в добавленное к первым 45 минутам время открыл счёт, а в дебюте второй половины встречи Шамар Николсон удвоил преимущество красно-белых. Отыграть один мяч воронежцы сумели ближе к концу встречи, когда Максимов был точен с пенальти. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

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Ранее Лайф рассказывал о столичном дерби ЦСКА – "Спартак". Команды сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата "Мир РПЛ".

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ФК "Спартак-Москва"

Артур Белкин

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