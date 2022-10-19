"Спартак" переиграл "Факел" в матче группового этапа Кубка России

Ключевые события произошли в конце первого и начале второго таймов встречи. Сначала Николай Рассказов в добавленное к первым 45 минутам время открыл счёт, а в дебюте второй половины встречи Шамар Николсон удвоил преимущество красно-белых. Отыграть один мяч воронежцы сумели ближе к концу встречи, когда Максимов был точен с пенальти. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля гарантировала себе выход в плей-офф турнира.